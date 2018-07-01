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Назван ключевой момент, который позволит Головкину победить «Канело»

31 Июля 2018 08:11 171
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Назван ключевой момент, который позволит Головкину победить «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Радио On The Ropes Boxing Radio поделилось мнением о предстоящем втором бое Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«В первом поединке Головкин сделал достаточно, чтобы заслужить победу. В рематче он сделает даже еще больше. «Канело» же предстоит многое доказать: он изменит свой план на бой, не будет бегать и двигаться так много, но будет раскрываться перед большим количеством ударов. Изменение в темпе боя приведет либо к нокауту в исполнении Головкина в поздних раундах, либо к победе с запасом по очкам. Так или иначе в рематче Головкин не оставит сомнений и укрепит свое доминирование как чемпиона мира в среднем весе», - пишет сайт.

Первый бой «Канело» - GGG завершился спорной ничьей. На второй поединок букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина - 1.57, победа Альвареса - 2.75, ничья - 23.

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Спорт,
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