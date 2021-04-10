РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:44, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Назван гонорар Путинцевой за выход в четвертьфинал турнира в Чарльстоне

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В четвертьфинальном матче она уступила представительнице Черногории Данке Ковинич со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 1:6. Об этом передает sports.kz.

    Встреча продлилась 2 часа 53 минуты. Путинцева 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету Ковинич — 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.

    Призовой фонд турнира составил более $ 565 тыс. Его действующей победительницей является американка Мэдисон Кис, она одержала победу в 2019 году. В 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
    За выход в четвертьфинал соревнований казахстанская теннисистка получит более $12 тыс. и 100 рейтинговых очков.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!