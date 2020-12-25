Назван главный принцип вакцинации от коронавируса в Беларуси

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Главным принципом предстоящей вакцинации от коронавируса в Беларуси будет добровольность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с представителями трудового коллектива городской детской инфекционной клинической больницы Минска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

А.Лукашенко пояснил, что в стране планируется использовать для вакцинации 5-6 вакцин разных производителей. Ранее всего начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях. Будет предоставлена и возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.