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Назван главный принцип вакцинации от коронавируса в Беларуси

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Декабря 2020, 18:44
Назван главный принцип вакцинации от коронавируса в Беларуси

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Главным принципом предстоящей вакцинации от коронавируса в Беларуси будет добровольность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения с представителями трудового коллектива городской детской инфекционной клинической больницы Минска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

А.Лукашенко пояснил, что в стране планируется использовать для вакцинации 5-6 вакцин разных производителей. Ранее всего начнут прививать российской вакциной, которую Беларусь планирует закупить, а также производить на отечественных предприятиях. Будет предоставлена и возможность сделать прививку вакцинами других стран и производителей. Это поможет определиться с тем, какая из вакцин наиболее эффективна.


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