Назван главный фактор, сдерживающий развитие системы исполнения судебных актов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Мажилиса Балаим Кесебаева назвала главный фактор, сдерживающий развитие системы исполнения судебных актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы ознакомились с актуальными вопросами в сфере обеспечения защиты прав сторон в исполнительном производстве, а также путями их решения. Особо хочу отметить, что проводимая в этом направлении работа по эффективному реформированию системы исполнительного производства в стране очень важна. Однако эту работу необходимо продолжать до тех пор, пока не будут решены все проблемы, приводящие к нарушению прав и интересов лиц, обратившихся к правосудию», - сказала Балаим Кесебаева на Правчасе в Мажилисе.

По ее словам, имеется значительный прогресс в вопросах цифровизации и развития информационной системы исполнительного производства.

«Главным фактором, сдерживающим развитие системы исполнения судебных актов, является недостаточная автоматизация. Многие процессуальные действия до сих пор совершаются вручную, есть человеческий фактор. Остается нереализованным функционал форматно-логического контроля, задачей которого должна стать блокировка незаконных действий судебных исполнителей. Например, информационная система не позволяет незаконно снимать запрет», - отметила депутат.

«Кроме того, необходимо автоматически проверять имущественное положение должника и применять ограничительные меры. Аналитического функционала, который сигнализирует о нарушениях со стороны судебных исполнителей, нет. Например, при массовом возврате исполнительных документов или отказе в возбуждении производства», - заключила Б. Кесебаева.