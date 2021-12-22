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Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира

22 Декабря 2021 14:00
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Назван гарантированный гонорар Жанибека Алимханулы за бой с чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание Asianboxing.info порассуждало о разделении гонораров в потенциальном бою Жанибека Алимханулы с чемпионом мира WBO в среднем весе Деметриусом Андраде, который накануне был выставлен на промоутерские торги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Аукцион за право проведения данного события состоится 15 января в главном офисе WBO в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

«Этот бой имеет минимальную ставку в размере 200 тысяч долларов, которая будет разделена в процентном соотношении 75-25 или 80-20 в пользу чемпиона, в зависимости от того, будет ли поединок проводиться в США или нет. Если он пройдет в США, то Андраде заберет 75% ставки, тогда как если бой состоится за пределами Штатов, его доля увеличится до 80%. Это означает, что Андраде будет гарантировано $150 000, в то время как Алимханулы обеспечено $40 000. Реальность, однако, такова, что ставка, вероятнее всего, будет значительно выше минимальной», — пишет сайт.
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#Соотечественники   #Спорт   #Бокс  
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