Назревает острый дефицит реанимационных коек: глава Минздрава провел заседание штаба по борьбе с КВИ в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в рамках поездки в Мангыстаускую область провел заседание Республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщили в ведомстве, Мангыстауская область на протяжении последнего месяца, в сравнении с другими регионами, очень быстро прогрессирует по заболеваемости и занятости инфекционных коек.

«Сегодня коечный фонд некоторых районов Мангыстауской области испытывает серьезные нагрузки. В Актау занятость инфекционных коек составляет 64,2%, реанимационных 69%, в Жанаозене занятость инфекционных коек составила 80%, реанимационных 43,7%, с тенденцией к дальнейшему росту. Кроме того, в Актау назревает острый дефицит реанимационных коек на уровне Областного перинатального центра, где из 10 реанимационных коек занято 90%, и Модульного инфекционного стационара, из 55 коек занято 69%», - сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

Сообщается, что с 16 по 20 июля рабочая группа МЗ РК провела выездной мониторинг двух поликлиник Актау и трех инфекционных стационаров. Установлено недостаточное количество мобильных бригад в поликлиниках, несоблюдение Клинических протоколов КВИ. На амбулаторном уровне имеет место необоснованное назначение иммуномодулирующих, противовирусных и антибактериальных препаратов, слабо организовано динамическое наблюдение за состоянием пациентов с КВИ.

«Сегодняшняя ситуация в Мангыстауской области вызывает большую тревогу, так как дальнейший рост занятости коек может привести к недостатку коечного фонда и соответственно снижению доступности стационарной помощи для населения», - отметил Алексей Цой.

В этой связи, местным исполнительным органам поручено усилить работу по решению указанных проблем.