Назрело время принятия закона о статусе медработников - мажилисмены

Депутат просит по всей строгости наказать напавших на врачей в Талгарской больнице

Мажилиса Парламента Гульдара Нурумова подняла проблему нападения на врачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Талгарской центральной районной больнице в отделении реанимации были избиты врач реаниматолог-анестезиолог и медбрат сыновьями скончавшегося пациента. Мы считаем, что вопиющий факт физической расправы над медицинскими работниками недопустим! В результате жестоких насильственных действий медработники получили тяжелые травмы, угрожающие их жизни, – закрытые черепно-мозговые травмы, отек головного мозга, множественные гематомы, ссадины и закрытые переломы костей, - сказала Гульдара Нурумова, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.



Она уточнила, что уже были нередкие случаи избиения с переломами, нападения с ножом в Алматинской области и даже смертельный случай в Алматы, когда пациент застрелил врача-гастроэнтеролога.



Медицинская общественность понимает, что сообщение о смерти может вызвать психологические и эмоциональные проявления, но надо не забывать и о том, что врачи не всесильны, и, к сожалению, есть состояния и процессы, которые не предотвратимы, независимо от опыта и статуса врача. Я, как врач, хочу сказать вам о том, что ни один доктор не желает смерти своему пациенту. Ежедневно в своей работе медики сталкиваются с грубостью, оскорблениями, и нередко нападениями агрессивных родственников, - отметила Гульдара Нурумова.



Депутат сообщила, что только в Алматинской области произошло 12 случаев нападения на сотрудников скорой помощи, не говоря о других медицинских работниках, которые предпочитают молчать или увольняться.