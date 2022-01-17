Назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В обращении Президента Касым-Жомарта Токаева к народу педагогическая общественность видит решение многих социальных проблем. Об этом заявил директор педагогического колледжа Международного университета Астана Жансерик Саттар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Через обращение Президента Касым Жомарта Токаева к народу, мы, педагогическая общественность, видим решение многих социальных проблем. Эти суровые дни января показали все слабые стороны нашей государственной системы: военная, правоохранительная и разведывательная структуры, образование в целом, финансовая защищенность граждан и т.п.», - сказал Жансерик Саттар, комментируя недавнее выступление Главы государства на пленарном заседании Мажилиса.

Руководитель колледжа добавил, что в Казахстане назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом, что и показывает Глава государства в своих реформах.

«Поддерживаем Президента в его решениях по стабилизации ситуации в стране. Без экстренных мер, принятых незамедлительно, трудно представить как все далее обернулось бы для простых людей и государства в целом. За 30 лет Независимости было много сделано для страны: это и поддержка малого и среднего бизнеса, успешные образовательные проекты как «Болашак», «Молодежная практика», сотрудничество с лидерами странами на мировом рынке, но и как в любом государстве есть проблемы разного характера, которые требуют решения здесь и сейчас», - подчеркнул Жансерик Саттар в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Он также отметил, что в обращении Президент Казахстана ставит вопрос о статусе учителя.

«Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно. Действительно, сейчас как никогда существует дефицит качественных педагогических кадров в школах. Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека «нового типа», способного самостоятельно делать выбор и нести ответственность за принятое решение, проявлять социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией к саморазвитию и духовному самосовершенствованию. Все предстоящие реформы для консолидации общества и прогресса нашей страны. Наша позиция верна, мы со своей страной и Президентом», - резюмировал Жансерик Саттар.