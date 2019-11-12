Назрела необходимость создания полноценной Евразийской модели безопасности - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предложил объединить потенциалы международных организаций СВМДА и ОБСЕ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдаемая кризисная ситуация наряду с новыми вызовами рисками открывает возможность для давно назревшего диалога. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения необходимость определения новых правил игры Большой Евразии. Об этом мне приходилось говорить на разных форумов, в том числе на конференции «Европа - Азия», которая проходила в прошлом году. В этой связи я бы хотел высказать ряд конкретных практических предложений», - обратился Нурсултан Назарбаев в ходе Пятого ежегодного заседания Astana Club.

Елбасы считает, что необходимо критически переосмыслить основные подходы формирования общеконтинентальной архитектуры безопасности.

«Назрела необходимость создания полноценной Евразийской модели безопасности, которая совместит европейскую, азиатскую, региональные системы. В 2020 году исполняется 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ, в которой была отмечена важность формирования единого сообщества евроатлантической евразийской безопасности», - сказал Елбасы.

По словам Нурсултана Назарбаева, высказанные вопросы могут эффективно решаться при объединении потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которое сегодня объединяет 27 государств азиатского континента, и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Объединяя организации, могли бы обеспечить глобальную безопасность Евразии. Возможность подобной инициативы была подтверждена опросами экспертов Astana Club, 65% которых считает, что объединение этих двух структур позволят эффективно решать ключевые вопросы безопасности Евразии. Предлагаю задействовать второй треф переговоров по этой теме между экспертами и дипломатами ОБСЕ и СВМДА, в том числе используя платформу нашего клуба. Данный формат диалога мог бы стать подготовительным этапом для подготовки переговоров на более высоком уровне», - отметил Первый Президент РК.