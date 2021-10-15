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    11:29, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Назрел вопрос взаимодействия госсектора с социологами – Даурен Абаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев заявил о необходимости внесения изменений в процесс анализа данных деятельности госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Формат спроса государства на социологию меняется, и мы хотим начать обсуждение этих изменений с вами, прежде всего. Во-первых, все меньше и меньше требуется описательная подборка данных; нужны решения, нужна глубокая и упорядоченная интерпретация результатов и тенденций. К примеру, уже встает вопрос о том, есть ли смысл из года в год через массовые опросы замерять такие вещи, как финансовая грамотность граждан, их удовлетворенность какими-то услугами», - сказал Даурен Абаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    По его словам, гораздо важнее понимать, что движет ими, и к примеру, формирует непродуктивное финансовое поведение.

    «Во-вторых, в госаппарате происходит постоянное накопление данных. Информационные системы госорганов все больше интегрируются. Можно сколько угодно говорить о степени эффективности этого процесса, но тем не менее, массив данных активно формируется. Конечно, госаппарат периодически сам пытается создать инструменты по анализу данных – только на моей памяти их было несколько», - отметил спикер.

    «Для действительно глубоко анализа, данных внутренних компетенций и госоргана недостаточно. Нужно обсуждать и формировать механику взаимодействия госсектора с внешними социологическими и аналитическими группами по вопросу использования данных. Этот опрос назрел», - подчеркнул Д. Абаев.

    Теги:
    Даурен Абаев Общество
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