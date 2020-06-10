Назначены заместители председателя правления АО «НК «Казахстан инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 9 июня 2020 года назначены новые заместители председателя правления компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Заместителем по производственным вопросам назначен Мухтар Керейбаев, а заместителем по корпоративным вопросам - Салтанат Шунаева.

Мухтар Жумагазинович Керейбаев окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал сменным мастером, начальником производства Семипалатинского локомотивного депо. Являлся управляющим директором Семипалатинского филиала РГП «Резерв», первым заместителем генерального директора, генеральном директором РГП «Резерв».

С 2010 по 2015 годы исполнял обязанности генерального директора завода АО «Тыныс». До назначения занимал должность советника председателя Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Салтанат Амангосовна Шунаева окончила Казахскую государственную академию управления по специальности экономист-международник.

Работала менеджером ТД «КОМПЭКС - АТАМЕКЕН», ведущим специалистом АБ «Казметаллбанк», экономистом отдела международных расчетов КАБ «Туранбанк». С 1995 по 2005 годы - начальник отдела, директор департамента, управляющий директор, член Правления АО «Евразийский банк». С 2008 по 2016 годы директор департамента «Kazyna Capital Management», управляющий директор, директор департамента, главный директор по инвестициям АО «Самрук-Энерго». До назначения занимала должность управляющего директора АО «НК «Kazakh Invest».