20 Мая 2022 20:20

Назначены заместители главы нацкомпании «КазМунайГаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В национальной компании «КазМунайГаз» назначены заместители председателя правления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

Заместителем председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по переработке нефти и нефтехимии назначен Арман Кайрденов. Он будет курировать вопросы переработки нефти, деятельности нефтеперерабатывающих заводов и развития нефтехимии.

На должность заместителя председателя правления АО НК «КазМунайГаз» по транспортировке нефти, международным проектам и строительству газопровода «Сарыарка» назначен Булат Закиров.

Заместителем председателя правления АО НК «КазМунайГаз» назначен Василий Лавренов. В периметр его обязанностей будут входить юридические аспекты деятельности компании.

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Кайрденов Арман Курметович окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «Химическая технология углеродных материалов». В 2003 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Нефтяной и газовый бизнес».

Трудовой путь Арман Кайрденов начал на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, прошел путь от оператора технологической установки до руководителя завода.

С 2006 по 2008 годы работал в АО НК «КазМунайГаз» главным менеджером департамента нефтехимии и заместителем директора Департамента нефтепереработки.

С 2008 по 2012 годы - заместитель генерального директора, генеральный директор Rompetrol Rafinare S. A., (Румыния). С 2012 по 2013 годы гендиректор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

С 2013 по 2018 годы работал в компаниях АО «СЭЗ Атырау», The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L., АО «КазМунайГаз – Переработка и Маркетинг».

В 2019-2021 годах занимал должности директора департамента технического развития, управляющего директора по переработке нефти, директора Департамента по переработке нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

С июля 2021 года - гендиректор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».

Закиров Булат Калавьянович окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Международные валютно-финансовые отношения» и Университет г. Данди (Шотландия) по специальности «Экономика нефти и газа».

С 1999 по 2009 года работал в АО «КазТрансОйл» специалистом департамента стратегического планирования, менеджером департамента управления проектами, главным менеджером, заместителем директора, а затем директором департамента транспортной логистики, директором департамента перспективного развития, заместителем генерального директора по развитию.

С 2009 по 2011 годы заместитель гендиректора, гендиректор ТОО «КМГ-Транскаспий».

В 2012-2016 году занимал должности советника гендиректора, управляющего директора по производству, заместителя гендиректора по развитию и управляющего директора по активам АО «КазТрансОйл».

С 2016 по 2018 годы - советник гендиректора ТОО «KMG Systems & Services».

С 2018 года - директор департамента транспортировки нефти, начальник управления транспортировки нефти АО НК «КазМунайГаз».

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Лавренов Василий Сергеевич в 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию, в 2004 году окончил Школу права университета Дюка (Япония).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО «Юридическое агентство «Титул». Затем работал юристом в ТОО «Юридическая фирма «Grata».

В 2001-2002 года работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК «Казатомпром». В 2002-2005 годах - партнер в ТОО «Юридическая фирма «Grata».

С 2005 по 2007 годы работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам казахстанского филиала «Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V.»

В 2007-2008 года - директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО «Интегра Менеджмент» (Представительство в РК). С 2008 по 2017 годы - директор юридического департамента, генеральный консультант Группы компаний «Eastcomtrans».

С 2019 по 2022 - старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в г. Будапешт.