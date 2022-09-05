Назначены заместители акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области заместителями акима Жамбылской области назначены Ерболат Ибрайханов и Канатбек Мадибек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Ибрайханов Ерболат Максутханович родился в 1981 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова по специальности «финансы и кредит», Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Ясави по специальности «юриспруденция», Ноттингемский университет (Великобритания) по специальности «государственное управление», Академию государственного управления при Президенте РК по специальности «государственное управление».

Трудовую деятельность начал в 2003 году главным экономистом Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК.

В разные годы работал ведущим специалистом департамента защиты и координации развития конкуренции Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, главным специалистом Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли РК, главным экспертом, начальником управления, заместителем директора департамента расследований в Агентстве РК по защите конкуренции.

В 2011-2012 г.г. занимал должность начальника Межрегиональных инспекций Агентства РК по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областям, в 2012-2014 г.г. - начальника Антимонопольной инспекции Агентства РК по защите конкуренции по Карагандинской области, в 2016-2017 г.г. - заместителя руководителя управления жилья и жилищной инспекции города Алматы, в 2018-2019 г.г. - руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области.

С октября 2019 года занимал должность заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Ерболат Ибрайханов будет курировать сферы пассажирского транспорта и автомобильных дорог, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства, цифровых технологий.

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По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима Жамбылской области Канатбек Мадибек назначен заместителем акима Жамбылской области.

Мадибек Канатбек Кайшыбекович родился в 1977 году. Окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «механизация сельского хозяйства». Трудовую деятельность начал в 1998 году инженером на предприятии водоснабжения и канализации Сарысуского района.

В разные годы работал главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Сарысуского района, акимом Жанаарыкского сельского округа, главным инспектором, заведующим отделом организационно-инспекторской и кадровой работы аппарата акима Жамбылской области, заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С 2012 по 2015, с 2019 по 2020 годы занимал должность акима Сарысуского района, с 2015 по 2016 годы - заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области, с 2016 по 2019 годы - руководителя департамента экологии по Жамбылской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства энергетики РК, с 2020 по 2021 годы - руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С апреля 2021 года занимал должность акима Таласского района.

Канатбек Мадибек будет курировать сферы сельского хозяйства, предпринимательства, природных ресурсов, земельных отношений, ветеринарии, туризма.

Глава региона Нуржан Нуржигитов представил своих новых заместителей активу области, поставил конкретные задачи по исполнению поручений Главы государства и пожелал успехов в работе.

Фото : gov.kz