Назначены заместители акима столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом на другую работу Асхата Оралова и Аскара Амрина назначены новые заместители акима столицы. По согласованию с Администрацией Президента по принципу меритократии заместителями акима назначены экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Трудовую деятельность Есет Байкен начал в управлении экономики и бюджетного планирования города Астаны в должности ведущего специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима столицы, главным инспектором, руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима столицы.

С 2016-2019 годы занимал должности эксперта секретариата руководителя Администрации Президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области, руководителя аппарата акима города Нур-Султан. С 2020 года работал акимом района Сарыарка г. Нур-Султана.

Трудовую деятельность Берик Джакенов начал в 2000 году со службы в органах налоговой полиции г. Кокшетау. С 2002-2007 годы работал ведущим и главным специалистом Налогового комитета по г. Темиртау. Также в разные годы занимал должности в акимате Карагандинской области, министерстве финансов.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего секретариата руководителя Администрации Президента. С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима города Нур-Султан, с 2019 года работал акимом района Есиль города Нур-Султана.

Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителями по системному развитию города.



