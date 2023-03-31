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Назначены судьи столичных судов

Гульмира Байзакова
31 Марта 2023, 01:50
Назначены судьи столичных судов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК назначены судьи столичных судов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.

На должность судьи специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям назначена Сагидолдина Нургуль Омирбеккызы.

Судьей Есильского районного суда города Астаны - Бекишева Камила Болатовна.

Судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Астаны - Сайдульдинова Галия Амергазиновна.

Судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны назначен Тасымбетов Сейфулла Закарияулы.

Судьей специализированного межрайонного административного суда города Астаны - Нурбеков Диас Серикбаевич.

Судьями специализированного межрайонного экономического суда города Астаны стали Абенова Айжан Чаймордановна, Алимбетов Айдос Сарсенбекулы, Есжанова Шынаргул Енсепбаевна, Искалиева Асылганым Сатыбалдиевна.

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