Назначены руководители в трех управлениях Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В образованных в результате реструктуризации управлениях в Павлодарской области назначены руководители. Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития возглавил Айбек Турсынгалиев, управление по делам религий - Даулет Закарьянов, управление цифровых технологий - Бектас Даутеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Даулет Закарьянов родился в 1959 году. В 1993 году окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальности «Социология», после чего был принят на работу консультантом отдела внутренней политики аппарата акима Павлодара.

С 1998 по 2001 годы был начальником отдела управления информации и общественного согласия Павлодарской области. С 2001 по 2003 год занимал должности в аппарате акима Павлодарской области, областных департаментах культуры и внутренней политики. В 2003 году стал заместителем директора департамента внутренней политики и проработал на посту 7 лет. С 2010 по 2011 год Даулет Закарьянов руководил региональным департаментом по делам религий, с 2012 по 2015 год - главный инспектор акима Павлодарской области. С 2015 по 2019 годы вновь возглавлял региональное ведомство по делам религий. С 2019 года по настоящее время был заместителем руководителя управления информации и общественного развития Павлодарской области.

Айбек Турсынгалиев родился в 1988 году. В 2008 году окончил Восточно-Казахстанский колледж бизнеса и права по специальности «Правоведение», в 2013-м - Восточно-Казахстанский региональный университет по специальности «Юриспруденция». В 2015 году получил степень магистра экономики и бизнеса в Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в столице в ТОО «Строительная Корпорация «Kulager», с 2011 по 2014 годы работал в ТОО «Petroleum consultants» и ТОО «Нур-Суат». С 2014 по 2017 годы – менеджер в столичном департаменте финансового и технического анализа специальных экономических зон АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». С 2017 по 2018 год был заместителем и первым заместителем председателя правления АО «Управляющая компания Специальной экономической зоны «Оңтүстік». В 2018 году возглавил АО «Управляющая компания Специальной экономической зоны «Павлодар».

В 2019 году был назначен исполняющим обязанности советника акима Экибастуза. В октябре 2019-го перешел в АО «Национальная компания «Kazakh Invest», где работал директором департамента взаимодействия с регионами и управляющим директором. В октябре 2020 года возглавил управление предпринимательства и торговли Павлодарской области.

Бектас Даутеков родился в 1988 году. В 2010 году окончил Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева по специальности «Радиотехника, электроника и телекоммуникации», а в 2014 году - магистратуру Казахского университета экономики, финансов и международной торговли по специальности «Информационные системы».

Трудовой путь начал в 2010 году старшим консультантом Центра подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Канцелярии премьер-министра РК. С 2012 по 2017 годы работал в АО «Казахтелеком», в том числе в павлодарском отделении. В 2018 году был назначен руководителем отдела развития информационных технологий и информационной безопасности аппарата акима Павлодарской области и работал на этой должности до назначения руководителем нового управления.

Ранее сообщалось, что в структуре управлений Павлодарской области произошла реорганизация.





Фото Валерия Бугаева