Назначены руководители трех научно-исследовательских институтов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На основе рекомендаций Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на вакантные должности назначены руководители ряда республиканских научно-исследовательских институтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Приказами председателя Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан назначены:

Фазылжанова Анар Муратовна – директором Института языкознания имени А. Байтурсынова. Анар Фазылжанова является кандидатом филологических наук. Она проработала в Институте языкознания имени А.Байтурсынова 22 года и прошла все ступени от ведущего научного сотрудника до ученого секретаря и заместителя директора Института. С 2018 года занимала должность ученого секретаря Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова.

Анар Фазылжанова – автор более 200 научных публикаций по интонации, интонологии, фонетике, орфоэпии, исторической фонетике, лексикографии, языковой ситуации, трехъязычию, смене алфавита и другим проблемам, касающимся государственного языка. Она разработала подкаст «Дұрыс сөйлейік» (kitap.kz) по популяризации знаний о культуре казахской речи, а также цикл видеолекций по теоретическим и практическим основам нового казахского латинографического алфавита.

Анар Муратовна – лауреат премии в области науки и техники для молодых ученых и обладатель гранта Фонда Первого Президента Республики Казахстан;

Масимханулы Дукен – директором Института востоковедения им. Р. Сулейменова. Выпускник Центрального университета национальностей в городе Пекине, доктор филологических наук, профессор Дукен Масимханулы вернулся на историческую Родину в начале 90-х годов прошлого столетия и все эти годы активно занимался преподавательской и научной деятельностью. Дукен Масимханулы – автор научных работ «Қытай туралы қырық сөз», «Қытайша-қазақша үлкен сөздік», «Дүкен Мәсімханұлы. Таңдамалы» в трех томах, «Қытай әдебиетінен таңдамалы үлгілер» в пяти томах. Более 300 научных и методических работ Д. Масимханулы опубликованы в зарубежных изданиях и ведущих изданиях нашей страны.

Абиль Еркин Аманжолулы – директором Института истории государства. Еркин Аманжолулы, доктор исторических наук, профессор, начинал свою трудовую деятельность преподавателем. В разные годы работал проректором по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института, ректором Костанайского государственного педагогического университета имени У.Султангазина.

Еркин Аманжолулы – автор более 200 научных публикаций, включая 22 монографии, 26 учебников и учебных пособий, 7 статей в журналах, входящих в базы ISI, Scopus. Награжден юбилейными медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана», «25 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет маслихатам Казахстана» и нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги в деятельности профсоюза работников образования и науки». Абиль Еркин – лучший преподаватель вуза 2014 года.







