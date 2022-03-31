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Назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Марта 2022, 19:30
Назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Жаната Элиманова по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан назначены руководители территориальных департаментов экономических расследований. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Акжанов Данияр Мейрамович назначен руководителем департамента экономических расследований по городу Алматы;

Исмагулов Нуржан Ныгметович - по Алматинской области;

Молдабеков Айдын Капарович - по Восточно-Казахстанской области;

Канагатов Нурлан Жолжаксынович - по Северо-Казахстанской области.


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