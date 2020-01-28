Назначены руководители ряда управлений в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области назначены руководители ряда областных управлений, в их числе актюбинцы, прошедшие в Президентский кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

На совещании аким области Ондасын Уразалин представил новых руководителей. Распоряжением главы региона на должность руководителя управления внутренней политики Актюбинской области назначен 35-летний Айбек Копенов.

Айбек Копенов окончил АГУ имени Кудайбергена Жубанова по специальности «История, основы права и экономики». Трудовую деятельность начал в 2008 году ведущим специалистом областного департамента по защите прав детей. С ноября 2017 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя областного управления внутренней политики.

Руководителем управления предпринимательства назначен 31-летний Кайрат Райымкулов, прошедший в Президентский молодежный кадровый резерв.

Выпускник Казахского национального университета, Казахского гуманитарно-юридического университета им.Аль-Фараби начал трудовую деятельность в 2010 году ведущим специалистом управления финансов области. В разные годы работал руководителем отдела экономики и финансов города Актобе, руководителем аппарата акима города Актобе, заместителем руководителя управления финансов области. Занимал должность заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования.

Также двое актюбинцев, прошедших в кадровый резерв, были назначены заместителями руководителей управлений.

29-летний Адайбек Есенаманов приказом руководителя управления экономики и бюджетного планирования области по согласованию с Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК назначен заместителем руководителя управления экономики и бюджетного планирования области.

31-летний Алибек Айдарбеков, прошедший в Президентский кадровый резерв, по согласованию с Национальной комиссией по кадровой политике при Президенте РК назначен на должность заместителя руководителя управления финансов.

«В Президентский молодежный кадровый резерв прошли 12 актюбинских молодых специалистов. Еще четверо получили рекомендации со стороны центральных исполнительных органов. Это очень высокий показатель по республике», - подчеркнул Ондасын Уразалин.