+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначены руководители правления НПП «Атамекен»

18 Февраля 2022 16:23
Поделиться:
Назначены руководители правления НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» назначены исполняющий обязанности председателя правления и его заместитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»
Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК Избран президиум НПП «Атамекен» Правительство РК разрабатывает программу повышения доходов населения

На должность исполняющего обязанности председателя правления Палаты назначен Нариман Абильшаиков. Ранее Н. Абильшаиков был первым заместителем председателя правления НПП «Атамекен» (02.11.2020 - 02.2022 гг.).

Первым заместителем председателя правления назначен Максат Кикимов. Ранее он был первым заместителем председателя правления НПП «Атамекен» (с 02.2022 г.).

Как сообщалось ранее, на съезде были избраны председатель президиума Палаты – Раимбек Баталов, и члены президиума.

В ходе съезда ушли в отставку члены правления Палаты во главе с Аблаем Мырзахметовым.

На съезде были рассмотрены вопросы: об органах управления Национальной палаты; о реформировании деятельности Национальной палаты; об актуальных вопросах развития предпринимательства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Назначения  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Освободить малый бизнес от членских взносов предлагают в НПП «Атамекен»
Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки РК
Избран президиум НПП «Атамекен»
Правительство РК разрабатывает программу повышения доходов населения
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
4 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Читайте также
Нургуль Мауберлинова назначена вице-министром информации и общественного развития РК
Руслан Алишев возглавил холдинг Nur Media
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив