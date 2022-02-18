Назначены руководители правления НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» назначены исполняющий обязанности председателя правления и его заместитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На должность исполняющего обязанности председателя правления Палаты назначен Нариман Абильшаиков. Ранее Н. Абильшаиков был первым заместителем председателя правления НПП «Атамекен» (02.11.2020 - 02.2022 гг.).

Первым заместителем председателя правления назначен Максат Кикимов. Ранее он был первым заместителем председателя правления НПП «Атамекен» (с 02.2022 г.).

Как сообщалось ранее, на съезде были избраны председатель президиума Палаты – Раимбек Баталов, и члены президиума.

В ходе съезда ушли в отставку члены правления Палаты во главе с Аблаем Мырзахметовым.

На съезде были рассмотрены вопросы: об органах управления Национальной палаты; о реформировании деятельности Национальной палаты; об актуальных вопросах развития предпринимательства.