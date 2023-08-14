Назначены руководители нескольких территориальных подразделений ДП ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сменились руководители нескольких территориальных подразделений департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В департаменте полиции проведены кадровые назначения руководящего состава территориальных подразделений:

- полковник полиции Нуржан Тугелов назначен начальником отдела полиции района Самар,

- полковник полиции Куаныш Конжанов назначен начальником Уланского районного отдела

- полиции, полковник полиции Жандос Кошкинчинов начальником Курчумского районного отдела полиции,

- полковник полиции Серик Манапов начальником Шемонаихинского районного отдела полиции.

Новых руководителей подразделений личному составу представил начальник ДП ВКО Ерлан Омарбеков.

Нуржан Тугелов в органах внутренних дел служит более 30 лет, с 1993 года, в основном в подразделениях криминальной полиции. Начинал сержантом патрульной полиции. Занимал руководящие должности в Урджарском РОП, УВД города Семея, был руководителем Кокпектинского, Зайсанского, Жарминского, Аягозского РОП. До назначения занимал должность руководителя Шемонаихинского РОП.

Куаныш Конжанов в органах внутренних дел служит с 1995 года, в основном работал в подразделениях криминальной полиции. Занимал руководящие должности начальника Курчумского РОВД, учреждения ОВ-156/22 ДУИС по ВКО, управления тылового обеспечения, Согринского ГОП, Жарминского РОП и Левобережного ОП. До назначения занимал должность начальника ОП района Самар.

Жандос Кошкинчинов в органах внутренних дел служит с 2001 года. Работал в подразделениях криминальной полиции и местной полицейской службе. Являлся начальником отдела организации и контроля за деятельностью подразделений местной полицейской службы, заместителем начальника управления местной полицейской службы. До назначения занимал должность первого заместителя начальника отдела полиции района Алтай.

Серик Манапов в органах внутренних дел служит с 1992 года, основной стаж в следственных подразделениях. Был начальником усть-каменогорского военно-следственного управления МВД РК, начальником управления дознания ДП ВКО. До назначения занимал должность начальника Курчумского РОП.

В завершение главный полицейский региона дал конкретные поручения назначенным руководителям, а также поставил ряд задач, направленных на укрепление безопасности и обеспечение правопорядка во вверенных подразделениях, акцентировав внимание на открытости и прозрачности деятельности, повышении уровня доверия населения к работе правоохранительного органа, а также неукоснительном соблюдении дисциплины, законности и недопущения нарушения прав граждан.



Ранее Рифхат Тауфиков был назначен заместителем начальника ДП ВКО.