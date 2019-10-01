Назначены руководители двух управлений Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на аппаратном совещании аким Актюбинской области представил ряд новых руководителей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Распоряжением акима области Ондасына Уразалина на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики назначен Мейрамбек Махамбетов.





30-летний М.Махамбетов окончил Евразийский национальный университет имени Льва Гумилева, академию «Кокше». Трудовую деятельность начал в 2011 году в Комитете по спорту Министерства туризма и спорта РК референтом, экспертом, руководил управлением физической культуры и спорта области.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области возглавил Кунбол Турымов. Выпускник Алматинской академии экономики и статистики, Международной архитектурно-строительной академии начал трудовую деятельность специалистом технического отдела управления капитального строительства Актюбинской области, работал заместителем руководителя управления строительства Актюбинской области.





На должность заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Актюбинской области назначена Маржан Корганбаева. Выпускница Шымкентского и Актюбинского педагогических институтов в разные годы работала младшим научным сотрудником научно-методического центра Актюбинской области, руководителем отдела культуры города Актобе, отдела культуры и развития языков города Актобе, управления культуры, архивов и документации Актюбинской области.





Приказом руководителя аппарата акима области на должность руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» при аппарате акима Актюбинской области назначен Нурхан Агниязов. После окончания Актюбинского педагогического института он работал заместителем начальника Актюбинского областного отдела культуры, заместителем акима Алгинского района, начальником областного управления туризма и спорта, заместителем председателя Актюбинского областного филиала партии «Nur Otan».

Аким области Ондасын Уразалин пожелал назначенцам успехов в работе и выразил надежду, что своим усердным трудом они внесут весомый вклад в развитие региона.



