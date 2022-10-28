Назначены региональные представители Уполномоченного по правам человека в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой в соответствии с Законом «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» назначены представители омбудсмена в ряде областей, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

К работе приступили представители Уполномоченного по правам человека в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, городах Алматы, Астана и Шымкент. Также продолжаются конкурсные мероприятия в Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской областях.

В текущем году представительства Уполномоченного будут функционировать в 17 регионах Казахстана. Еще в 3 областях ( Улытауской, Абайской и Алматинской) представительства откроются в 2023 году после завершения соответствующих процедур.

Представители являются государственными служащими и назначены в порядке, установленном законом Республики Казахстан «О государственной службе».

Должность представителя Уполномоченного по правам человека в РК учреждена с целью обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на всей территории Казахстана, а также сделать обращение к уполномоченному доступным для граждан для защиты своих прав, особенно проживающих в сельской местности.

Они наделены широкими полномочиями по обращению в органы государственной власти, в правоохранительные и судебные органы с целью восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию нормативных правовых актов Республики Казахстан, поощрению и продвижению прав и свобод граждан в регионе.

К представителям могут обращаться граждане Республики Казахстан и находящиеся на ее территории иностранцы и лица без гражданства, либо их представители.

Со списком и контактными данными представителей можно ознакомиться здесь.









































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