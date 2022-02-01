Назначены председатели судебных коллегий Верховного суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам Верховного Суда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Верховного Суда.

Указом Главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Казахстан назначен Аслан Тукиев.

Тукиев Аслан Султанович родился в 1979 году в Карагандинской области.

После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.

Работал:

- участковым инспектором полиции и следователем УВД г.Караганды,

- преподавателем кафедры уголовного процесса Карагандинского юридического института МВД РК, начальником Центра по исследованию проблем административной деятельности Карагандинской академии МВД РК им.Б.Бейсенова.

В 2012 году – заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК;

2012-2014 г.г. – директор Департамента законодательства Министерства юстиции РК;

2014-2016 г.г. – исполнительный директор ОЮЛ «Ассоциация застройщиков Казахстана»;

2016-2018 г.г. – директор Института законодательства РК;

2019-2020 г.г – заместитель руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК;

С 2020 года до настоящего назначения – судья Верховного Суда РК;

Автор около 100 научных трудов по проблемам уголовного и административного судопроизводства.

Участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также к разработке и экспертизе нормативных постановлений Верховного Суда РК.

Один из разработчиков - УПК, КоАП и АППК.

Награжден медалью «Мінсіз қызметі үшін» и другими юбилейными наградами.

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Указом Главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан назначен Нурсерик Шарипов.

Шарипов Нурсерик Каримович родился в 1965 году в Павлодарской области.

После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С.М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.

В 1992 году - старший референт отдела по гражданству и помилованию Аппарата Президента Республики Казахстан.

В 1995 году избран судьей народного суда Фрунзенского района Алматы.

1996-2007 г.г. – судья Медеуского районного суда Алматы.

В 2007 году – председатель Специализированного межрайонного административного суда Алматы.

2008-2010 г.г. – председатель Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области.

2010-2012 г.г. – председатель апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда.

2012-2017 г.г. – председатель Южно-Казахстанского областного суда.

В 2017 году – руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК.

2018-2021 г.г. – председатель Карагандинского областного суда.

С декабря 2021 года до ностоящего назначения являлся судьей Верховного Суда РК.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Мінсіз қызметі үшін», орденом «Құрмет», а также другими юбилейными наградами.