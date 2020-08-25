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Назначены новые руководители подразделений полиции в ВКО

25 Августа 2020 20:07
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Назначены новые руководители подразделений полиции в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области назначены новые руководители подразделений полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

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В ведомстве сообщили, что личному составу новых руководителей в режиме видеоконференцсвязи представил начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев.

Так, начальником Управления полиции г. Усть-Каменогорска назначен полковник полиции Мула Андрей Владимирович, ранее занимавший должность заместителя начальника Управления криминальной полиции ДП ВКО.
Начальником отдела полиции Урджарского района назначен полковник полиции Жакупжанов Мейрамбек Ануарбекович, ранее занимавший должность начальника отдела Управления криминальной полиции ДП ВКО.
Отметим что начальник Департамента полиции ВКО С.Мадиев поставил ряд задач новым руководителям по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на обслуживаемой территории.
Фото: пресс-служба Департамента полиции ВКО


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#Восточно-Казахстанская область   #Назначения   #МВД РК  
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Орал Ерланулы

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