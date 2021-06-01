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    19:44, 31 Май 2021 | GMT +6

    Назначены новые послы Казахстана в Греции и Японии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указами Главы государства назначены новые послы в Греции и Японии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Греческой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Японии;

    Есимбеков Сабр Сайлаубекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Японии.

    Баударбек-Кожатаев Ерлан Кенесович родился 8 июня 1967 года в г.Таразе Жамбылской области.

    Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (1989 г.) и Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. Ломоносова (1992 г.), а также Институт японского языка (1994 г.)

    Свою дипломатическую карьеру начал в 1992 году в МИД РК, где работал на различных должностях в департаменте Азии и Африки. В 1997-2003 годах занимал должность второго, первого секретаря, затем советника посольства РК в Японии. С 2004 по 2008 годы был директором департамента Азии и Африки МИД РК.

    В 2008 году был назначен первым послом Казахстана в Сингапуре. В 2008-2016 годах являлся Послом РК в Австралии и Новой Зеландии по совместительству. 2015-2016 годы - Постоянный представитель РК в Фонде Азия-Европа (ASEF) со штаб-квартирой в Сингапуре.

    До назначения послом Казахстана в Греции с 2016 года являлся послом Казахстана в Японии.

    Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

    Есимбеков Сабр Сайлаубекович родился 27 августа 1964 года в г.Алматы.

    Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР; Центр японских исследований Института востоковедения АН СССР (РАН); Йокогамский государственный университет.
    Свою дипломатическую карьеру начал в 1995 году с должности Временного поверенных в делах Республики Казахстан в Японии. В 1997-2000 годы работал в Посольстве Казахстана в Японии в качестве первого секретаря.
    С 2000 по 2012 годы занимал различные руководящие должности в нефтегазовых компаниях и инвестиционном холдинге.
    С 2012 по 2014 годы являлся Президентом Торгово-промышленной палаты Казахстана.
    До назначения послом Казахстана в Японии являлся заместителем Председателя Правления АО «Холдинговая Группа «АЛМЭКС».
    Имеет дипломатический ранг второго секретаря II класса.


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