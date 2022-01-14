Назначены новые начальники ДКНБ в нескольких регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены новые начальники департаментов Комитета национальной безопасности по городу Алматы, также по Костанайской, Кызылординской областям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальником территориального органа КНБ в Алматы назначили Марата Ирменова.

Департамент КНБ по Костанайской области возглавил генерал-майор национальной безопасности Айбар Дуанбаев.

Начальником Департамент КНБ по Кызылординской области и городу Байконур стал полковник Болат Калмурзаев.

Ранее сообщалось, что руководителем департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области назначен Нурлан Карибжанов, сменивший на этой должности Марата Ирменова.

Напомним, Указом Президента РК от 6 января председателем Комитета национальной безопасности РК стал Ермек Сагимбаев. Ранее он занимал должность начальника Службы государственной охраны.

Карим Масимов был освобожден от должности председателя КНБ РК.

Позже в КНБ сообщили о задержании Карима Масимова.

6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По подозрению в совершении данного преступления наряду с Масимовым были задержаны и другие лица.

В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

Позже стало известно, что по подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, были задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин.



