Назначены новые акимы районов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области представлен ряд новых акимов. Сандыктауский район возглавил Ербол Жусупбеков, Жаркаинский – Жанболат Хамитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Е. Жусупбеков, 1965 года рождения, уроженец села Красный Яр Зерендинского района Акмолинской области. Окончил в 1989 году Целиноградский сельскохозяйственный институт, после чего работал зоотехником-селекционером совхоза «Чистопольский».

В последние годы был акимом Садового сельского округа, начальником отдела сельского хозяйства и земельных отношений, акимом Зерендинского сельского округа, начальником отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зерендинского района, заместителем акима Зерендинского района.

Ж. Хамитов, 1962 года рождения, уроженец Тургайской (ныне – Костанайской) области. В 2003 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по квалификации «Инженер-механик».

Трудовой путь начал в июне 1983 года инженером-технологом по совхозам Кийминской райсельхозтехники Тургайской области. До назначения занимал должность руководителя Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.