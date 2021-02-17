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    12:00, 17 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначены новые акимы районов в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области представлен ряд новых акимов. Сандыктауский район возглавил Ербол Жусупбеков, Жаркаинский – Жанболат Хамитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Е. Жусупбеков, 1965 года рождения, уроженец села Красный Яр Зерендинского района Акмолинской области. Окончил в 1989 году Целиноградский сельскохозяйственный институт, после чего работал зоотехником-селекционером совхоза «Чистопольский».

    В последние годы был акимом Садового сельского округа, начальником отдела сельского хозяйства и земельных отношений, акимом Зерендинского сельского округа, начальником отдела сельского хозяйства и земельных отношений Зерендинского района, заместителем акима Зерендинского района.

    Ж. Хамитов, 1962 года рождения, уроженец Тургайской (ныне – Костанайской) области. В 2003 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева по квалификации «Инженер-механик».

    Трудовой путь начал в июне 1983 года инженером-технологом по совхозам Кийминской райсельхозтехники Тургайской области. До назначения занимал должность руководителя Инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.


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    Назначения Другие государственные органы Акимат Общество Акмолинская область
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