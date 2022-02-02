Назначены главные тренеры сборных Казахстана по тяжелой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены главные тренеры сборных РК по тяжелой атлетике. Мужскую команду возглавил Смаханов Нуржан Дауренбекович, женскую – Сивохин Иван Павлович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Федерации тяжелой атлетики РК.
Напомним, что ранее Федерацией по согласованию с Национальным олимпийским комитетом и Комитетом культуры и спорта РК было решено разделить национальную сборную Казахстана на две команды – мужскую и женскую.
«Хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное – результаты!» - прокомментировал г енеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.
«Команды уже приступили к первым сборам в этом году. К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе», - отметили в федерации.
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