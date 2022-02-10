Назначены акимы столичных районов Сарыарка и Есиль
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии в Нур-Султане назначены акимы районов Сарыарка и Есиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Акимом района Сарыарка назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Жусуп Жумагулов. Трудовую деятельность он начал со специалиста управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 годы занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя управления по делам общественного развития столицы. До назначения с 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Нур-Султана.
Акимом района Есиль назначен Асылбек Есенбаев. Трудовую деятельность начал в 2001 году. В разные годы занимал должности в акимате столицы, Администрации Президента РК, канцелярии Премьер-Министра РК. С 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя управления строительства, управления жилья и жилищной инспекции Нур-Султана. С апреля 2021 года – председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».
В рамках поручений Главы государства перед акимами районов поставлен ряд задач по развитию районов и жилых массивов, сообщили в акимате.
Напомним, экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов назначены заместителями акима столицы.
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