Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК

17 Января 2023, 10:56

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан на должность начальника Службы международно-правового сотрудничества назначен Нурдаулет Мыктыбекович Суиндиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Нурдаулет Суиндиков трудовую деятельность начал в 2000 году с должности специалиста по правовой статистике и информации прокуратуры Шымкента. Занимал должности старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела, начальника отдела прокуратуры Шымкента.

В 2005-2010 годы работал на должностях старшего прокурора отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.

Руководил прокуратурой Сарыаркинского района Астаны, был первым заместителем прокурора Актюбинской области.

С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны Республики Казахстан.

С июня 2022 года занимал должность начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.

* * *

Начальником департамента стратегического развития назначен Альжан Абдрахманович Нурбеков.

Службу в органах прокуратуры Альжан Нурбеков начал в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры города Шымкента.

Последовательно занимал должности прокурора отдела прокуратуры столицы, начальника отдела прокуратуры района «Сарыарка» прокуратуры г.Астана, прокурора, старшего прокурора, начальника управления департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

В 2011 году назначен заместителем начальника департамента Международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.

С 2017 года занимал должность старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям.