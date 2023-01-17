Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом Генерального прокурора Республики Казахстан на должность начальника Службы международно-правового сотрудничества назначен Нурдаулет Мыктыбекович Суиндиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Нурдаулет Суиндиков трудовую деятельность начал в 2000 году с должности специалиста по правовой статистике и информации прокуратуры Шымкента. Занимал должности старшего помощника прокурора Арысского района Южно-Казахстанской области, прокурора отдела, начальника отдела прокуратуры Шымкента.
В 2005-2010 годы работал на должностях старшего прокурора отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя начальника департамента по надзору в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генерального прокурора по особым поручениям - секретаря Координационного Совета правоохранительных органов Республики Казахстан.
Руководил прокуратурой Сарыаркинского района Астаны, был первым заместителем прокурора Актюбинской области.
С 2018 года работал на руководящих должностях в коммерческих структурах, а также советником министра обороны Республики Казахстан.
С июня 2022 года занимал должность начальника департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры.
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Начальником департамента стратегического развития назначен Альжан Абдрахманович Нурбеков.
Службу в органах прокуратуры Альжан Нурбеков начал в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры города Шымкента.
Последовательно занимал должности прокурора отдела прокуратуры столицы, начальника отдела прокуратуры района «Сарыарка» прокуратуры г.Астана, прокурора, старшего прокурора, начальника управления департамента международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.
В 2011 году назначен заместителем начальника департамента Международного сотрудничества Генеральной прокуратуры.
С 2017 года занимал должность старшего помощника Генерального Прокурора по особым поручениям.