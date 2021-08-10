Назначения получили двое представителей Президентского кадрового резерва

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - По линии Президентского молодежного кадрового резерва еще два резервиста получили назначения. Об этом сообщил помощник Президента РК Ерлан Карин, передает МИА «Казинформ».

«Тимур Мендебаев стал директором департамента стратегического планирования и анализа рынков ФНБ «Самрук-Казына», а Бахтияр Мухаметкалиев управляющим директором по сервису аппарата Правления НАО «Правительства для граждан».

Таким образом, на сегодняшний день трудоустроено 184 резервиста. Уже в сентябре этого года стартует конкурс во второй набор Президентского молодежного кадрового резерва», - сообщил Ерлан Карин в Теlegram.