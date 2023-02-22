Назначения получили 75% представителей Президентского молодежного кадрового резерва
«Агентством реализуется инициатива Главы государства по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. На сегодняшний день из общего числа 350 резервистов на различные должности государственных органов и организаций квазигосударственного сектора назначены 262 человек, или 75%. В том числе: в центральные государственные органы – 131 резервист; местные исполнительные органы – 41; национальные компании – 54; иные организации – 36. Из них на политические должности назначены 28 резервиста; должности корпуса «А» – 8», – сказал А.Жолманов.
Спикер также напомнил, что по поручению Главы государства в сентябре текущего года планируется очередной отбор «ПМКР 3.0» с учетом потребностей государственных органов в отраслевых кадрах.
Как сообщалось ранее, в отличие от прежних наборов в Президентский молодежный кадровый резерв, третий набор будет идти конкретно по отраслям в соответствии с потребностями государственных органов в конкретных специалистах.