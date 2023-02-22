Назначения получили 75% представителей Президентского молодежного кадрового резерва

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из Президентского молодежного кадрового резерва получили назначения 75%. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством реализуется инициатива Главы государства по формированию Президентского молодежного кадрового резерва. На сегодняшний день из общего числа 350 резервистов на различные должности государственных органов и организаций квазигосударственного сектора назначены 262 человек, или 75%. В том числе: в центральные государственные органы – 131 резервист; местные исполнительные органы – 41; национальные компании – 54; иные организации – 36. Из них на политические должности назначены 28 резервиста; должности корпуса «А» – 8», – сказал А.Жолманов.

Спикер также напомнил, что по поручению Главы государства в сентябре текущего года планируется очередной отбор «ПМКР 3.0» с учетом потребностей государственных органов в отраслевых кадрах.

Как сообщалось ранее, в отличие от прежних наборов в Президентский молодежный кадровый резерв, третий набор будет идти конкретно по отраслям в соответствии с потребностями государственных органов в конкретных специалистах.