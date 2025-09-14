Назначения недели: от помощников Президента до руководителей управлений

Руслан Желдибай назначен помощником — пресс-секретарем Президента.

Фото: akorda.kz

В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы «Болашак». В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

2011–2012 гг. — редактор национального телеканала «Қазақстан».

2012–2018 гг. — руководитель отдела, продюсер телеканала «Алматы».

2018–2019 гг. — руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

2019–2020 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.

С мая 2020 года по февраль 2022 года — заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.

С февраля по апрель 2022 года — заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.

С апреля 2022 года по январь 2023 года — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С января 2023 года по сентябрь 2023 года — заместитель Руководителя Администрации Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года — Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

С 17 февраля 2025 года — Советник Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

Куанышбек Есекеев стал помощником Президента.

Родился в 1975 году в городе Алматы.

Окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. «Бизнес и управление» степени МВА.

Фото: Акорда

Кандидат физико-математических наук.

Трудовую деятельность начал в феврале 1997 года в Казахском государственном университете им. Аль-Фараби ст. преподавателем кафедры прикладной математики.

1998–2000 гг. — директор департамента информационных технологий АО «Казахойл»;

2000–2002 гг. — начальник департамента РГП «Қазақстан темір жолы»;

2002-2002 гг. — директор департамента информатизации Министерства финансов Республики Казахстан;

2002–2003 гг. — директор департамента информатизации Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

2003–2004 гг. — директор департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан;

2004–2006 гг. — заместитель председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2006–2007 гг. — и. о. Председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2007–2010 гг. — Председатель Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;

2010–2024 гг. — Председатель правления АО «Казахтелеком».

10 июня 2024 года распоряжением Главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан.

Советником Президента — начальником Службы протокола назначен Марат Ашим.

Фото: Акорда

Родился 1987 году в Алматы.

В 2008 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая получил степень бакалавра в области международного права, в 2010 году — степень бакалавра экономики и бизнеса.

В 2010 окончил магистратуру в Институте дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.

2008–2009 гг. — юрист в частной компании.

С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД Республики Казахстан.

2010–2012 гг. — третий секретарь Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан.

2012–2017 гг. — референт, эксперт, консультант, инспектор Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан.

2017–2018 гг. — заведующий сектором Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2018 работал заместителем шефа Протокола Президента Республики Казахстан.

15 марта 2023 года распоряжением Главы государства назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.

Также в начале недели состоялось назначение Куаныша Асылова руководителем аппарата Агентства РК по атомной энергии. Он родился 14 марта 1973 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (магистр юриспруденции).

Фото: Агентство РК по атомной энергии

Имеет большой опыт работы в государственных структурах, возглавлял ведомства, занимал руководящие должности в министерствах, Счетном комитете, Управлении делами и Администрации Президента. С 2019 по 2023 годы — государственный инспектор Администрации Президента.

До нового назначения занимал должность первого заместителя акима города Шымкента.

В этот же день Куанышбек Калижанов стал руководителем управления финансов СКО. Родился 10 декабря 1981 года в селе Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, имеет высшее финансовое образование.

Фото: акимат СКО

В 2001 году окончил Кокшетауский учетно-торговый колледж по специальности финансы; в 2012 году окончил Академию «Кокше» по специальности «Финансы».

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Талшикского сельского округа Акжарского района управления статистики Северо-Казахстанской области.

С 2012 года по 2015 года занимал должность руководителя управления статистики Акжарского района Департамента статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2015 года по 2021 года занимал должность заместителя руководителя департамента статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2021 года по 2025 года занимал должность руководителя управления экономики акимата Северо-Казахстанской области.

Наталья Дышкант возглавила управление экономики Северо-Казахстанской области. Она родилась 15 октября 1970 года в Акмолинской области.

Фото: Ерлан Махметов

В 1989 году закончила Целиноградский финансово-экономический техникум; в 2004 году — Кокшетауский институт экономики и менеджмента по специальности «финансы и кредит».

После окончания техникума с 1989 года по 2014 год работала в отделе финансов района имени Габита Мусрепова.

Работала в должностях: штатный инспектор, заместитель главного бухгалтера, ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника, руководитель отдела.

С апреля 2015 года по 22 июня 2019 года — заместитель руководителя управления финансов.

С 22 июня 2019 года по 3 сентября 2025 года — руководитель управления финансов акимата Северо-Казахстанской области.

С 4 сентября 2025 года назначена руководителем управления экономики акимата Северо-Казахстанской области.

Тем временем, в Жамбылской области назначен новый глава управления по мобилизационной подготовке. Им стал Ерлан Иманбаев.

Фото: акимат

Он родился в 1976 году в Шуском районе Жамбылской области. Имеет высшее образование. В 1997 году окончил Казахский национальный аграрный исследовательский университет по специальности «Товароведение потребительских товаров», в 2003 году — Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 1998 году с должности оперуполномоченного Бостандыкского районного отдела внутренних дел города Алматы. В разные годы без перерыва проходил службу в органах внутренних дел.