Назначения недели: от помощников Президента до руководителей управлений
На минувшей неделе ряд кадровых решений затронул Администрацию Президента, где были назначены новые помощники, а также ряд управлений в регионах сменили своих руководителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Руслан Желдибай назначен помощником — пресс-секретарем Президента.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы «Болашак». В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
2011–2012 гг. — редактор национального телеканала «Қазақстан».
2012–2018 гг. — руководитель отдела, продюсер телеканала «Алматы».
2018–2019 гг. — руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
2019–2020 гг. — заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по февраль 2022 года — заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК.
С февраля по апрель 2022 года — заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра РК.
С апреля 2022 года по январь 2023 года — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года — заместитель Руководителя Администрации Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
С 1 сентября 2023 года по 17 февраля 2025 года — Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
С 17 февраля 2025 года — Советник Президента — Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.
Куанышбек Есекеев стал помощником Президента.
Родился в 1975 году в городе Алматы.
Окончил Казахский Государственный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова и Международную бизнеса-школу Hult. «Бизнес и управление» степени МВА.
Кандидат физико-математических наук.
Трудовую деятельность начал в феврале 1997 года в Казахском государственном университете им. Аль-Фараби ст. преподавателем кафедры прикладной математики.
1998–2000 гг. — директор департамента информационных технологий АО «Казахойл»;
2000–2002 гг. — начальник департамента РГП «Қазақстан темір жолы»;
2002-2002 гг. — директор департамента информатизации Министерства финансов Республики Казахстан;
2002–2003 гг. — директор департамента информатизации Министерства экономики и бюджетного планирования РК;
2003–2004 гг. — директор департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан;
2004–2006 гг. — заместитель председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2006–2007 гг. — и. о. Председателя Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2007–2010 гг. — Председатель Агентства информатизации и связи Республики Казахстан;
2010–2024 гг. — Председатель правления АО «Казахтелеком».
10 июня 2024 года распоряжением Главы государства назначен советником Президента Республики Казахстан.
Советником Президента — начальником Службы протокола назначен Марат Ашим.
Родился 1987 году в Алматы.
В 2008 году в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая получил степень бакалавра в области международного права, в 2010 году — степень бакалавра экономики и бизнеса.
В 2010 окончил магистратуру в Институте дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК.
2008–2009 гг. — юрист в частной компании.
С 2009 года работал атташе управления кадров Департамента администрации и контроля МИД Республики Казахстан.
2010–2012 гг. — третий секретарь Службы Государственного протокола МИД Республики Казахстан.
2012–2017 гг. — референт, эксперт, консультант, инспектор Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан.
2017–2018 гг. — заведующий сектором Протокола Президента Администрации Президента Республики Казахстан.
С апреля 2018 работал заместителем шефа Протокола Президента Республики Казахстан.
15 марта 2023 года распоряжением Главы государства назначен начальником Службы протокола Президента Республики Казахстан.
Также в начале недели состоялось назначение Куаныша Асылова руководителем аппарата Агентства РК по атомной энергии. Он родился 14 марта 1973 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (магистр юриспруденции).
Имеет большой опыт работы в государственных структурах, возглавлял ведомства, занимал руководящие должности в министерствах, Счетном комитете, Управлении делами и Администрации Президента. С 2019 по 2023 годы — государственный инспектор Администрации Президента.
До нового назначения занимал должность первого заместителя акима города Шымкента.
В этот же день Куанышбек Калижанов стал руководителем управления финансов СКО. Родился 10 декабря 1981 года в селе Талшик Акжарского района Северо-Казахстанской области, имеет высшее финансовое образование.
В 2001 году окончил Кокшетауский учетно-торговый колледж по специальности финансы; в 2012 году окончил Академию «Кокше» по специальности «Финансы».
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Талшикского сельского округа Акжарского района управления статистики Северо-Казахстанской области.
С 2012 года по 2015 года занимал должность руководителя управления статистики Акжарского района Департамента статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2015 года по 2021 года занимал должность заместителя руководителя департамента статистики Северо-Казахстанской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2021 года по 2025 года занимал должность руководителя управления экономики акимата Северо-Казахстанской области.
Наталья Дышкант возглавила управление экономики Северо-Казахстанской области. Она родилась 15 октября 1970 года в Акмолинской области.
В 1989 году закончила Целиноградский финансово-экономический техникум; в 2004 году — Кокшетауский институт экономики и менеджмента по специальности «финансы и кредит».
После окончания техникума с 1989 года по 2014 год работала в отделе финансов района имени Габита Мусрепова.
Работала в должностях: штатный инспектор, заместитель главного бухгалтера, ведущий специалист, главный специалист, заместитель начальника, руководитель отдела.
С апреля 2015 года по 22 июня 2019 года — заместитель руководителя управления финансов.
С 22 июня 2019 года по 3 сентября 2025 года — руководитель управления финансов акимата Северо-Казахстанской области.
С 4 сентября 2025 года назначена руководителем управления экономики акимата Северо-Казахстанской области.
Тем временем, в Жамбылской области назначен новый глава управления по мобилизационной подготовке. Им стал Ерлан Иманбаев.
Он родился в 1976 году в Шуском районе Жамбылской области. Имеет высшее образование. В 1997 году окончил Казахский национальный аграрный исследовательский университет по специальности «Товароведение потребительских товаров», в 2003 году — Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати по специальности «Юриспруденция».
Трудовой путь начал в 1998 году с должности оперуполномоченного Бостандыкского районного отдела внутренних дел города Алматы. В разные годы без перерыва проходил службу в органах внутренних дел.