Назначение в структуре МТСЗH по области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Айдарханова Куралай Мукажановна назначена руководителем департамента Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Куралай Айдарханова родилась в 1981 году в Жезказгане.

Трудовая деятельность:

с 2003 года занимала различные руководящие должности в Государственном центре по выплате пенсий.

С 2016 года занимала различные руководящие должности в Центральном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения, г. Астана.

С октября 2022 года работала заместителем руководителя департамента по социальным вопросам Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по области Улытау.