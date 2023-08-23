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    22:31, 22 Август 2023 | GMT +6

    Назначение в структуре МТСЗH по области Улытау

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    Фото: instagram.com/ulytau_oblysy
    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Айдарханова Куралай Мукажановна назначена руководителем департамента Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Куралай Айдарханова родилась в 1981 году в Жезказгане.

    Трудовая деятельность:

    с 2003 года занимала различные руководящие должности в Государственном центре по выплате пенсий.

    С 2016 года занимала различные руководящие должности в Центральном филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения, г. Астана.

    С октября 2022 года работала заместителем руководителя департамента по социальным вопросам Комитета труда и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по области Улытау.


    Теги:
    Улытауская область Назначения
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