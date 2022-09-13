Назначение в департаменте Агентства по делам госслужбы по Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области назначен Асхат Такебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Такебаев Асхат Канатович родился в 1983 году в Райымбекском районе Алматинской области. Образование высшее. Окончил Центрально-Азиатский Университет по специальности «Педагог – психолог», Академию экономики и права по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал с 2012 года в отделе оценки и управления персонала территориального управления Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.

С 2015 по 2016 год руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области.

С 2016 по 2017 год руководитель управления государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Алматинской области.

В разные годы работал в Карасайском, Сарканском районах и в городе Талдыкорган.

С 2020-2022 годы – руководитель Аппарата акима города Талдыкорган.

Последняя занимаемая должность заместитель акима города Талдыкорган.

Общий стаж на государственной службе составляет более 9 лет, в системе Агентства по делам государственной службы 5 лет.

Фото: gov.kz