Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматинская область

Назначение в департаменте Агентства по делам госслужбы по Алматинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
13 Сентября 2022, 13:30
Назначение в департаменте Агентства по делам госслужбы по Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области назначен Асхат Такебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Такебаев Асхат Канатович родился в 1983 году в Райымбекском районе Алматинской области. Образование высшее. Окончил Центрально-Азиатский Университет по специальности «Педагог – психолог», Академию экономики и права по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал с 2012 года в отделе оценки и управления персонала территориального управления Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.

С 2015 по 2016 год руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области.

С 2016 по 2017 год руководитель управления государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Алматинской области.

В разные годы работал в Карасайском, Сарканском районах и в городе Талдыкорган.

С 2020-2022 годы – руководитель Аппарата акима города Талдыкорган.

Последняя занимаемая должность заместитель акима города Талдыкорган.

Общий стаж на государственной службе составляет более 9 лет, в системе Агентства по делам государственной службы 5 лет.

Фото: gov.kz


Алматинская область   Назначения  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной