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Назначение руководителей горздравов должно согласовываться с нами – Елжан Биртанов

17 Октября 2019 17:20
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Назначение руководителей горздравов должно согласовываться с нами – Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил, чтобы ведомство контролировало назначение городских и областных управлений здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях разграничения полномочий в системе здравоохранения между уполномоченным органом и акиматами предусматривается централизация лицензирования медицинской деятельности, установление прямой компетенции Минздрава на согласование назначения и освобождения от должности руководителей госорганизаций здравоохранения, подведомственных акиматам», - сказал Елжан Биртанов на презентации Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

По его словам, из-за жалоб казахстанцев санитарные врачи все чаще проверяют больницы и другие учреждения. В качестве примера он привел резонансный случай смерти младенца в Атырау.

«Пример перинатального центра в Атырау, районных больниц в Алматинской области. Мы в первую очередь предупреждаем, накладываем штрафы, но нарушения не устраняются. Акиматы не выделяют денег по разным причинам», - подчеркнул министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

«Мы подаем в суд на закрытие. Поскольку лицензиаром является акимат, суды зачастую принимают их сторону, и объекты продолжают работать, что недопустимо, поскольку возникают вопросы безопасности», - добавил глава ведомства.

Он подчеркнул, что лицензирование и ответственность за региональные клиники нужно передать в Комитет контроля безопасности и качества товаров и услуг.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Другие государственные органы,
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Азамат Сыздыкбаев

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