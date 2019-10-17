Назначение руководителей горздравов должно согласовываться с нами – Елжан Биртанов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов предложил, чтобы ведомство контролировало назначение городских и областных управлений здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях разграничения полномочий в системе здравоохранения между уполномоченным органом и акиматами предусматривается централизация лицензирования медицинской деятельности, установление прямой компетенции Минздрава на согласование назначения и освобождения от должности руководителей госорганизаций здравоохранения, подведомственных акиматам», - сказал Елжан Биртанов на презентации Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.
По его словам, из-за жалоб казахстанцев санитарные врачи все чаще проверяют больницы и другие учреждения. В качестве примера он привел резонансный случай смерти младенца в Атырау.
«Пример перинатального центра в Атырау, районных больниц в Алматинской области. Мы в первую очередь предупреждаем, накладываем штрафы, но нарушения не устраняются. Акиматы не выделяют денег по разным причинам», - подчеркнул министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
«Мы подаем в суд на закрытие. Поскольку лицензиаром является акимат, суды зачастую принимают их сторону, и объекты продолжают работать, что недопустимо, поскольку возникают вопросы безопасности», - добавил глава ведомства.
Он подчеркнул, что лицензирование и ответственность за региональные клиники нужно передать в Комитет контроля безопасности и качества товаров и услуг.
- Свыше 1 млн жителей Нур-Султана зарегистрировались в системе ОСМС
- В Казахстане создан Координационный центр по профилактике госпитальных инфекций
- 5 дней отпуска на скрининг должны будут предоставить работодатели сотрудникам
- С чем связана младенческая смертность, рассказал Елжан Биртанов
- Увеличить акциз на бензин планируют в Казахстане
- Загипа Балиева призывает Минздрав заняться половым здоровьем детей
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана