Назначение нового гендиректора Авиационной администрации РК прокомментировал Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал назначение Каталин Раду на пост генерального директора Авиационной администрации Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша задача была, чтобы Авиационная администрация вообще не подчинялась государству, была самостоятельным субъектом, который обеспечивал бы качество, безопасность наших полетов. На этом этапе послужной список Каталина Раду достаточно серьезный. Мы разговаривали с руководством ИКАО, он человек достаточно известный. Посмотрим, поработаем. Я с ним проводил беседу, на меня он произвел пока благоприятное впечатление», - прокомментировал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции СЦК.

Напомним, что решением совета директоров Каталин Раду назначен генеральным директором АО «Авиационная администрация Казахстана». Ранее занимал должности заместителя директора по безопасности полетов Международной организации гражданской авиации ИКАО, первого вице-президента 37-й Ассамблеи ИКАО.





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