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    15:55, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Назначение на госслужбу вне конкурса получили 40 выпускников вузов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства для устранения излишних барьеров при поступлении на госслужбу и упрощению порядка «выхода» из нее, Агентством по делам государственной службы внедрены новые механизмы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

    Один из таких механизмов - внеконкурсное назначение на низовые должности на районном и сельском уровнях лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения (GPA свыше 3,33) за счет государственного гранта.

    На сегодняшний день 40 выпускников назначены без конкурсного отбора на должности районного и сельского уровня в регионах страны.

    Молодые люди, получившие назначения - выпускники Казахского Национального университета им. Аль-Фараби, Евразийского Национального университета им. Н.Л. Гумилева, Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина, Карагандинского университета им. Е.А. Букетова, Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана и иных региональных университетов.
    Теги:
    Вузы Госслужба Другие государственные органы
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