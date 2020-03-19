Назначение АСП перевели в проактивный формат из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях исключения массового скопления людей в акиматах и центрах занятости адресная социальная помощь будет назначаться в проактивном формате. Мера вводится для недопущения распространения коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

В первую очередь пособие будут назначать семьям, где не менялся состав, адрес проживания и уровень дохода. Для повторного назначения соцпомощи будет производиться проверка данных, а именно регистрация по месту жительства (прописка), наличие недвижимости, транспорта, доходы и др. В случае, если состав семьи не изменился, заявления будут формироваться на основании имеющихся данных. Вся информация, а также уведомления будут направляться по электронной почте и в мессенджерах.

Как отметили в министерстве, с начала текущего года получателями АСП стали 102,4 тыс. семей или 527,6 тыс. человек.

В регионах функционируют более 2,6 тыс. участковых комиссий. По их данным, 41,5% получателей АСП составляют многодетные семьи.

По схожей схеме предусмотрено назначение обусловленной социальной помощи. Если статус получателя соцпомощи не изменился, в индивидуальном плане будут указаны меры, аналогичные с 1 кварталом 2020 года. Все уведомления также будут направляться в электронном виде.

Напомним, в декабре прошлого года 1,5 млн казахстанцам было назначено новое госпособие по многодетности в проактивном формате. Выплаты граждане получили в начале января 2020 года.

Как сообщалось ранее, Министерство труда и социальной защиты населения РК также предоставило казахстанцам возможность онлайн-подачи заявлений на получение ряда услуг. К примеру, назначение пенсионных выплат по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты, социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов и др. Подробнее с механизмом онлайн-подачи заявлений можно ознакомиться здесь.