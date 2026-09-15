Назначены новые заместители председателя партии «Әділет»

Асхат Оралов будет курировать вопросы контроля, анализа и оценки деятельности. Он окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, имеет степень доктора философии. В его профессиональном опыте — работа в сфере молодежной политики, на руководящих должностях в государственных органах и партийных структурах. В разные годы был заместителем акима Павлодарской области, вице-министром информации и общественного развития, заместителем акима города Астаны, министром культуры и спорта РК, государственным инспектором Администрации Президента. До назначения занимал должность первого заместителя акима Мангистауской области.

Фото: партия «Әділет»

​Нурсултан Байтилесов будет курировать правовое и законодательное направление. Основная часть его профессиональной карьеры связана с судебной системой, где он прошел путь от специалиста районного суда до первого заместителя руководителя Судебной администрации Республики Казахстан. Также был депутатом Мажилиса Парламента VIII созыва. Получил образование в Южно-Казахстанском университете имени М. Ауэзова и Региональном социально-инновационном университете по специальностям юриспруденция, экономика и бизнес.

Фото: партия «Әділет»

​Эльдар Жумагазиев будет отвечать за экономику, отраслевое и региональное развитие. Окончил Атырауский институт нефти и газа и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В разные годы он работал в сфере внутренней политики Атырауской области, возглавлял региональный медиахолдинг КГП «Атырау-Ақпарат», занимал руководящие должности в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». Имеет опыт партийной работы.

Фото: партия «Әділет»

Ранее заместителем председателя партии по вопросам коммуникаций была назначена Алия Адамбаева.

Фото: ​ партия «Әділет»

Ержан Жилкибаев курирует идеологическое направление.

Фото: партия «Әділет»

Каныш Тулеушин отвечает за вопросы цифровизации.