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Назначена токсикологическая экспертиза по факту смерти братьев в Рудном
14 Октября 2022, 16:49

Назначена токсикологическая экспертиза по факту смерти братьев в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения дополнили комментарий касательно загадочной смерти шестилетних братьев в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причину гибели детей установят эксперты. Назначена, в том числе, токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовидыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней», - пояснили в облздраве.

Ранее сообщалась, что в Рудном после выписки из больницы скончались шестилетние братья.

Позже данный факт прокомментировали в департаменте полиции области.


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