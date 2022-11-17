Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

17 Ноября 2022, 10:51

17 Ноября 2022, 10:51

Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора АО «Авиационная Администрация Казахстана» назначена Салтанат Томпиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

До назначения она занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С. Томпиева родилась в 1977 году в городе Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «международные экономические отношения», TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA.

Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Салтанат Томпиева начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации. В период с 1999 по 2008 гг. занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 гг. – главный эксперт управления эксплуатации воздушного пространства, управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений.

С 2012 по 2019 гг. занимала должность руководителя управления международных отношений и авиационных перевозок, и главного государственного авиационного инспектора авиационных перевозок.

С 2019 по ноябрь 2022 гг. занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.

Фото: instagram.com/miir_rk