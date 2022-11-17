Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Назначения

Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

17 Ноября 2022, 10:51
Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана
17 Ноября 2022, 10:51

Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора АО «Авиационная Администрация Казахстана» назначена Салтанат Томпиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

До назначения она занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

С. Томпиева родилась в 1977 году в городе Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «международные экономические отношения», TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA.

Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Салтанат Томпиева начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации. В период с 1999 по 2008 гг. занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

С 2008 по 2012 гг. – главный эксперт управления эксплуатации воздушного пространства, управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений.

С 2012 по 2019 гг. занимала должность руководителя управления международных отношений и авиационных перевозок, и главного государственного авиационного инспектора авиационных перевозок.

С 2019 по ноябрь 2022 гг. занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.


Фото: instagram.com/miir_rk

Новости по теме
Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК
Назначен заместитель начальника полиции Алматы
Читайте также
Назначен и.о. начальника департамента уголовно-исполнительной системы СКО
Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК
Назначен заместитель начальника полиции Алматы
Назначен новый руководитель аппарата МВД РК
Бекболат Молдабеков назначен вице-министром юстиции РК
Назначен руководитель управления природных ресурсов Мангистауской области
Дулат Жекебаев назначен на должность руководителя аппарата Минпросвещения РК
Назначен новый начальник колонии «Черный беркут»
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору