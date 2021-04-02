Назначена новый заместитель акима Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан распоряжением акима области Шаменова Балжан Муралиевна назначена на должность заместителя акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала успехов в работе новому заместителю.

«Балжан Муралиевна хорошо знакома с социально-экономической и общественно-политической ситуацией региона. Уверена, что накопленный опыт работы в различных сферах, она будет применять в дальнейшем совершенствовании важной на сегодня социальной сферы. В качестве заместителя акима области Балжан Муралиевна будет курировать сферы здравоохранения, образования, занятости и труда. Поздравляю с новой должностью! Желаю удачи в дальнейшей ответственной работе!» - сказала аким области.

Балжан Шаменова родилась в 1962 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Экономист». Кандидат экономических наук, доцент.

Трудовую деятельность начала в 1979 году штукатуром-малярщиком в передвижной механической колонне №27 треста «Риссовхозстрой» в городе Кызылорде.

В 1984-1997 годы занимала ответственные педагогические должности в высших учебных заведениях области. В 1997-2012 годах была руководителем областного управления экономики.

В 2012-2013 годах - советник директора по экономике областного медицинского центра. В 2013-2014 годы работала доцентом Казахской инженерно-технической академии.

С 2014 по 2016 годы - директор департамента Министерства здравоохранения и социального развития РК. В 2016-2019 годы занимала должность заместителя руководителя центрального аппарата партии «Nur Otan».

С сентября 2019 года работала в сфере социального обеспечения на руководящих должностях в АО «Центр развития трудовых ресурсов».