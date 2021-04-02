Назначена новый заместитель акима Кызылординской области
Глава региона Гульшара Абдыкаликова пожелала успехов в работе новому заместителю.
«Балжан Муралиевна хорошо знакома с социально-экономической и общественно-политической ситуацией региона. Уверена, что накопленный опыт работы в различных сферах, она будет применять в дальнейшем совершенствовании важной на сегодня социальной сферы. В качестве заместителя акима области Балжан Муралиевна будет курировать сферы здравоохранения, образования, занятости и труда. Поздравляю с новой должностью! Желаю удачи в дальнейшей ответственной работе!» - сказала аким области.
Балжан Шаменова родилась в 1962 году в Кызылординской области. Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности «Экономист». Кандидат экономических наук, доцент.
Трудовую деятельность начала в 1979 году штукатуром-малярщиком в передвижной механической колонне №27 треста «Риссовхозстрой» в городе Кызылорде.
В 1984-1997 годы занимала ответственные педагогические должности в высших учебных заведениях области. В 1997-2012 годах была руководителем областного управления экономики.
В 2012-2013 годах - советник директора по экономике областного медицинского центра. В 2013-2014 годы работала доцентом Казахской инженерно-технической академии.
С 2014 по 2016 годы - директор департамента Министерства здравоохранения и социального развития РК. В 2016-2019 годы занимала должность заместителя руководителя центрального аппарата партии «Nur Otan».
С сентября 2019 года работала в сфере социального обеспечения на руководящих должностях в АО «Центр развития трудовых ресурсов».