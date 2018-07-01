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Назначена дата судебного заседания по делу о сгоревших в автобусе гражданах Узбекистана

24 Июля 2018 14:35 266
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Назначена дата судебного заседания по делу о сгоревших в автобусе гражданах Узбекистана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ -  Главное судебное заседание по делу по гибели  52 человек - граждан Узбекистана назначено на 7 августа, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

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Заседание пройдет в Иргизском районном суде, отметила пресс-секретарь областного суда Анар Айтжанова.

Как известно, в качестве обвиняемых проходят пять человек - трое водителей сгоревшего автобуса, учредитель и механик ТОО «Азия транзит сервис».

Водители содержались под арестом с момента задержания, они обвиняются в  нарушении правил эксплуатации транспортных средств, а также правил пожарной безопасности, которое повлекло смерть двух или более лиц. 

Работники компании обвиняются в ненадлежащем исполнении обязанностей в коммерческих организациях, выпуске в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшего смерть двух и более лиц, подделке официального документа, использовании заведомо подложного документа. Владелец автобуса объявлен в международный розыск.

Процесс пройдет в суде Иргизского района, так как  именно на этой территории произошел пожар автобуса, повлекший гибель 52 граждан Узбекистана. Однако адвокаты подсудимых заявили ходатайство о переносе суда из поселка Иргиз, который находится в 300 километрах от областного центра, в город Актобе. 

Судья отказал  передавать дело в Актобе, назначив дату проведения главного судебного заседания на 7 августа. Теперь защитники планируют обжаловать отказ в областном суде. 

Напомним,  18 января 2018 года на трассе Самара-Шымкент у поселка Калыбай Иргизского района сгорел пассажирский автобус с 52 жителями Узбекистана. В живых остались 3 водителей жителей Казахстана и 2 пассажира - узбекистанца.

 

 

 

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Ключевые слова: Актюбинская область, Суды,
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Автор:

Самал Ендибаева

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