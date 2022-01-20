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Назначена дата предварительного слушания по делу экс-министра Елжана Биртанова

20 Января 2022 10:44
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Назначена дата предварительного слушания по делу экс-министра Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначена дата предварительного слушания по делу в отношении бывшего министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Предварительное слушание назначено на 26 января», - сообщили в пресс-службе городского суда.

Слушание будет проводиться в открытом режиме. Уголовное дело в отношении экс-министра поступило в производство Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана. Судья - Алькенов Ибрагим Ерланович.

Напомним, о задержании экс-главы Минздрава стало известно в ноябре 2020 года. Седьмого июля объявлено об окончании досудебного расследования и начале ознакомления с материалами уголовного дела.

Е. Биртанов и его заместитель О. Абишев подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 млн долларов США или 1,5 млрд тенге.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Судебный процесс  
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Автор:

Анеля Касымова

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