Назначена бригада арбитров и ассистенты VAR на ЧМ-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бригада арбитров из Литвы и видеоассистенты VAR из Нидерландов назначены на матч квалификации Чемпионата Мира-2022 Казахстан – Украина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Рефери: Донатас Румшас;
Помощники рефери: Александр Радиус, Довидас Сужеделис;
Четвертый судья: Робертас Шмитас (все – Литва);
Видеопомощник рефери: Кевин Блом (Нидерланды);
Ассистент видеопомощника рефери: Клэй Руперти (Нидерланды).
Напомним, что матч квалификации чемпионат мира-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 1 сентября в 20:00 на «Астана-Арене». Решением межведомственной комиссии и главного санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матча зрителями при заполняемости до 30 процентов от вместимости стадиона с применением приложения ASHYQ.
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