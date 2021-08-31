Назначена бригада арбитров и ассистенты VAR на ЧМ-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бригада арбитров из Литвы и видеоассистенты VAR из Нидерландов назначены на матч квалификации Чемпионата Мира-2022 Казахстан – Украина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Рефери: Донатас Румшас;

Помощники рефери: Александр Радиус, Довидас Сужеделис;

Четвертый судья: Робертас Шмитас (все – Литва);

Видеопомощник рефери: Кевин Блом (Нидерланды);

Ассистент видеопомощника рефери: Клэй Руперти (Нидерланды).

Напомним, что матч квалификации чемпионат мира-2022 между сборными Казахстана и Украины состоится 1 сентября в 20:00 на «Астана-Арене». Решением межведомственной комиссии и главного санитарного врача города Нур-Султан разрешено посещение матча зрителями при заполняемости до 30 процентов от вместимости стадиона с применением приложения ASHYQ.