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    15:58, 13 Апрель 2022 | GMT +6

    Назначен заведующий отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Магзумов Руслан Капызович назначен на должность заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра. Об этом сообщает пресс-служба главы Кабмина.

    Руслан Магзумов родился в 1975 году в Карагандинской области. Окончил Казахский институт потребительской кооперации, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

    Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности главного специалиста отдела по сбору дорожного фонда казенного предприятия «Карагандаавтодор».

    В 1998-2001 гг. — экономист; ведущий экономист; главный специалист бюджетного департамента Министерства финансов РК.

    В 2001-2003 гг. — начальник отдела, заместитель начальника управления департамента финансирования госорганов Министерства финансов РК.

    В 2003-2008 гг. — заместитель директора, директор департамента финансов Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В 2008-2009 гг. — вице-президент по инвестициям и лизингу АО «КазАвиаЛизинг».

    В 2009-2010 гг. — вице-президент АО «Казахстанская транспортная лизинговая компания».

    В 2010-2011 гг. — директор департамента финансов и документационного обеспечения Агентства РК по статистике.

    В 2011-2012 гг. — директор департамента финансов, заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации госуслуг и центров обслуживания населения Министерства связи и информации РК.

    В 2012-2014 гг. — заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    В 2014-2019 гг. — управляющий директор РГП «Казаэронавигация».

    С 2020 г. работал в структуре Канцелярии Премьер-Министра РК.

    С февраля 2022 года и по настоящее время являлся заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.


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