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Назначен замначальника полиции Костанайской области
13 Июля 2022 15:27

Назначен замначальника полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На должность заместителя начальника департамента полиции Костанайской области назначен полковник полиции Бауыржан Абенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он будет курировать вопросы следствия и дознания.

Бауыржан Абенов уроженец Костанайской области. Ранее занимал должность начальника Управления расследований следственного департамента МВД РК. До этого работал в УВД города Аркалыка. Имеет большой опыт работы по расследованию особо-опасных преступлений против личности и собственности.


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Автор:
Корреспондент
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