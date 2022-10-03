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Назначен замначальника ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Октября 2022, 19:54
Назначен замначальника ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Нового заместителя начальника РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и по области Ұлытау КУИС МВД РК» представил личному составу Бекболат Шакиров. Им стал полковник юстиции Ергазы Сартауов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ергазы Сартауов родился 23 октября 1975 года в селе Жартас Карагандинской области. Имеет два высших образования, по специальностям «механизация с/х производств» и «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал с марта 2002 года, с должности начальника отряда. За время службы занимал различные должности, включая руководящего состава, последние 10 лет был начальником учреждений АК-159/6,9,18.

Кроме того, новым начальником учреждения №35 стал полковник юстиции Саттыбаев Талгат, до назначения занимавший должность начальника учреждения минимальной безопасности. На его место назначен подполковник юстиции Еркебулан Каргалтаев, занимавший должность начальника воспитательного отдела ДУИС.

Фото: polisia.kz





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